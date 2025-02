Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia quarto col 3 - 0 alla Pro Livorno

Pisa 4 febbraio 2025 – La ventunesima giornata del campionato diha regalato due vittorie molto importanti per le pisane, un pareggio a sorpresa ed una sanguinosa sconfitta. A nove giornate dfine della stagione regolare è ancora tutto in ballo, a parte in testa dove il Camaiore ha ben dodici punti di vantaggio sulle seconde Sestese e Castelnuovo Garfagnana. Iltravolge 3 – 0 la ProSorgenti ed èin classifica con trentatre punti insieme a Massese e Viareggio agganciati con questa vittoria. Canessa e Neri nel primo tempo, poi Ferretti chiude la gara nel finale. Questo il tabellino.: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Di Bella, Papini (Goretti), Quilici (Apolloni), Canessa (Ferretti), Neri F. (Franceschi), Puccini (Calloni). A disposizione Landucci, Simonini, Gronchi, Dezi.