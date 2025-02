Oasport.it - Calcio a 5, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro la Francia

La Nazionale femminile dia 5 si prepara a vivere la prossima settimana duela, che si disputeranno l’11 e il 12 febbraio al Centro culturale e sportivo Lionel Terray di Sain-Brice-sous-Foret alle porte di Parigi. Saranno due test importanti per le azzurre di Francesca Salvatore che tra un mese si giocheranno la qualificazione al primo Mondiale della storia.Le due sfide con lasaranno un appuntamento storico, visto che le due nazionali non si sono mai affrontate. Inoltre l’Italia non ha mai giocato in terra francese, cosa mai accaduta anche con gli uomini.Come detto tra un mese l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali. A Montesilvano, infatti, le azzurre affronteranno Portogallo, Ungheria e Svezia. Le prime due volano nelle Filippine dove a Novembre si giocherà la prima storica rassegna iridata.