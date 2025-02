Oasport.it - Calcio a 5, Italia corsara in Finlandia! Vittoria di platino verso gli Europei 2026

Leggi su Oasport.it

E’ finita da pochi minuti a Vantaa la seconda partita del Gruppo 2 delle qualificazioni aglidi. L’si è imposta incon uno 0-2 tanto voluto quanto sofferto. Tre punti importantissimi per sistemare al meglio le sorti di un girone che ora vede gli azzurri al primo posto insieme alla Bielorussia. Ecco la cronaca del match.LA CRONACALa partita inizia subito male per gli azzurri: Pietrangelo viene espulso per salvare con le mani, fuori dai confini della propria area di rigore, un attacco finlandese.con un uomo in meno e Bellobuono fra i pali: l’estremo difensore si fa trovare pronto addirittura in tre circostanze sventando il pericolo.La prima frazione si gioca con buona intensità. De Oliveira e Musumeci con un paio di conclusioni provano a scuotere la squadra di Samperi: i finlandesi tengono botta, il tempo scorre.