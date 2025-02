Internews24.com - Cagliari Lazio, Baroni vince e riprende il quarto posto. La classifica aggiornata

di Redazione, i biancocelesti si impongono 2-1 in casa dei sardi:riaggancia ilche vale la zona Champions LeagueZaccagni e Castellanos riportano al successo la squadra di. Per ilil goal del momentaneo pareggio è di Piccoli, mafinisce 1-2.Altra vittoria per la squadra di, che aottiene tre punti preziosi nell'ottica della rincorsa alla Champions League. I biancocelesti soffrono più del dovuto in casa dei sardi ma riescono a ottenere i tre punti. Sconfitta pesante per ilche resta pienamente immischiato in zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul Parma di Pecchia. Ladi Serie A:Napoli 54Inter 51*Atalanta 4742Juventus 40Fiorentina 39*Bologna 37*Milan 35*Roma 31Udinese 29Torino 27Genoa 26Verona 23Lecce 23Como 22Empoli 2121Parma 20Venezia 16Monza 13