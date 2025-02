Ilrestodelcarlino.it - Cabine in via Dandolo: operazione rimozione

Ha preso il via l’didelle ormai ’celebri’elettriche situate in via, destinate a essere trasferite nel parcheggio di Piazza del Pescatore. Queste strutture mobili, utilizzate nell’ambito dei lavori della Ciip per interventi sulla rete idrica e fognaria, avevano suscitato proteste tra i residenti a causa dell’impatto sul decoro urbano e dei disagi causati dalla loro presenza prolungata. Disagi non soltanto estetici ma anche legati al rumore prodotto. L’amministrazione, dopo un dialogo con la Ciip, aveva promesso il trasloco di quelle strutture e ieri hanno preso il via gli interventi propedeutici all’dopo l’ordinanza di modifica della viabilità firmata dal comandante della polizia locale Pietro D’Angeli. "Ha preso il via l’di trasferimento come avevamo promesso pochi mesi fa – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Tonino Capriotti –.