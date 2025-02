Lanotiziagiornale.it - Busta paga più bassa, il governo taglia gli stipendi di 1.200 euro e ammette: “Non è un errore”

Non è un. Lo dice chiaramente il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, riferendosi al taglio di 1.200dell’ex bonus Renzi per i lavoratori con redditi tra gli 8.500 e i 9.000. Insomma, se ladi chi guadagna meno sarà ancora piùquest’anno non è un caso, ma è di fatto una scelta ben ponderata.Il caso nasce dalla denuncia della Cgil che nelle scorse settimane ha spiegato come il nuovo meccanismo del cuneo fiscale comporterà una perdita infino a 1.200l’anno – di fatto due– per chi guadagna tra gli 8.500 e i 9.000. Una notizia che era stata confermata dalla sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, e che oggi Leo non solo conferma, ma spiega pure che non si è trattato di un.La toppa sembra peggiore del buco: pur di nonre unnella manovra, Leo dice che “tecnicamente non è un” e– volutamente o meno è da capire – che si è trattato, di fatto, di una scelta delche ha così penalizzato i lavoratori con reddito più basso.