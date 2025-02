Ilfattoquotidiano.it - Bullismo e internet, quali impatti su bambini e adolescenti? La diretta con il prof. Ernesto Caffo (Telefono Azzurro)

Il 7 e l’11 febbraio ricorrono la giornata internazionale contro ile il SaferDay, due ricorrenze di stretta attualità a cuiha deciso di dedicare una campagna di sensibilizzazione. Per l’occasione il, presidente di, sarà ospite della nostradi mercoledì 5 febbraio (ore 16), intervistato da Martina Castigliani per far luce sulle nuove sfide per la tutela die ragazzi sia nel mondo online che offline.Per quanto riguarda il digitaleha una posizione molto chiara: favorire l’educazione digitale piuttosto che imporre divieti (ad esempio quello dello smartphone).In particolare, in occasione del SaferDay 2025, con il tema internazionale “Together for a Better”,organizza una due giorni di apondimento:Lunedì 10 febbraio 2025 a Milano e martedì 11 febbraio 2025 a Roma, con un focus sulla sicurezza in rete, il digitale e l’intelligenza artificiale, ponendo una specifica attenzione aglidi queste tecnologie su