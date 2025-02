Davidemaggio.it - Buffy sta per tornare

E’ stata per anni una vera e propria eroina ed il suo fascino non è mai del tutto tramontato. Per questo, la cacciatrice di vampiri più amata del piccolo schermo sta per. La piattaforma streaming Hulu è a lavoro su un episodio pilota del sequel di– L’ammazzavampiri, la serie di successo andata in onda dal 1997 al 2003 (in Italia dal 2000 al 2005). Progetto che vede il coinvolgimento della protagonista originale Sarah Michelle Gellar.Come riportato da Variety, Gellar è in trattative per interpretare ancora una volta il personaggio diSummers. Tuttavia, l’attrice non dovrebbe essere la protagonista della serie, incentrata sulla figura di una nuova cacciatrice, apparendo in maniera ricorrente nelle vicende del sequel, che ancora non ha un titolo. Non prenderà invece parte alla realizzazione della serie l’ideatore Joss Whedon, accusato nel 2021 di avere creato un ambiente tossico sia in, sia nella serie spin off Angel da diverse persone che facevano parte degli show, tra le quali quali Charisma Carpenter, Amber Benson e Michelle Trachtenberg.