Anteprima24.it - Buccino, un impianto di calcestruzzo nell’area agroalimentare ai confini con Auletta. L’associazione Paese mio: “Un paradosso, ci opporremo in ogni sede.

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSorgerà in località Panericotta,nota per la produzione delle percoche e del carciofo bianco, sita tra i comuni di, a pochi chilometri dalla zona industriale di, undi produzione di. Ad autorizzare la realizzazione dell’da parte di un’azienda privata salernitana attiva nei lavori di realizzazione del lotto A1 dell’alta velocità ferroviaria che collegherà le stazioni di Battipaglia con Romagnano al Monte, attraversando per 33 chilometri tra gallerie artificiali e naturali e viadotti, i territori di Eboli, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Sicignano degli Alburni e, l’Ente di Palazzo di Città diche ha rilasciato il permesso a costruire e lo svincolo idrogeologico rilasciato dall’Ente Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro.