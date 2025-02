Unlimitednews.it - Brunson trascina Knicks, ko i Pistons di Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci match nella notte Nba con Jalena guadagnarsi la luce dei riflettori. E’ lui il grandetore nel successo deiche si aggiudicano la sfida tra le terze in classifica nelle rispettive Conference. New York batte in casa 124-118 Houston con il numero 11 che regala al pubblico del Madison Square Garden una prestazione da 42 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Un successo in rimonta, costruito sull’ultimo quarto. Oltre a uno straripante, ottimi anche Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns che mettono a referto 22 punti a testa (per il secondo anche 9 rimbalzi), senza dimenticare Josh Hart che chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Solida anche la prova dei Rockets che cedono nel finale nonostante la tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist di Amen Thompson.