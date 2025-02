Ilfattoquotidiano.it - Brunori Sas a Sanremo 2025 con “L’albero delle noci”: il testo della canzone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al suo esordio al Festival di, Darioin arteSas porta sul palco il brano d’autore “”. Laesplora le gioie e le paure legate all’essere genitori, un’esperienza descritta come rivoluzionaria e totalizzanteSono cresciute veloci le foglie sulE nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiammaIo come sempre canguro fra il passato e il futuroScrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuroE come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avereFaccio partite doppie persino col mio cuoreCome si può cadere in bassoDa una distanza sideraleSono passati veloci questi anni ferociE nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiaveE tu sei stata bravissima all’esame di maturitàAd unire i puntini fra la mia bocca e la veritàChe tutto questo amore io non lo posso sostenerePerché conosco benissimo le dimensioni del mio cuoreE posso navigare anche in assenza di stella polareVorrei cambiare la voceVorrei cantare senza paroleSenza mentirePer paura di farti soffrireVorrei cantarti l’amore, amoreIl buio che arriva nel giorno che muoreSenza cadereNella paura di farti maleSono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al mieleE le persone buone portano in testa corone di spineEd ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vinoE che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di paneE a tutta questa felicità io non mi posso abituarePerché conosco il sogno del faraoneLe vacche grasse e le vacche magreE che si può cadere da una distanza sideraleVorrei cambiare la voceVorrei cantare senza paroleSenza mentirePer paura di farti soffrireVorrei cantarti l’amore, amoreLa notte che arriva nel giorno che muoreSenza cadereNella paura di farti maleSono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosiE ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madreE tutta questa felicità forse la posso sostenerePerché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuoreE posso navigare sotto una nuova stella polaredi D.