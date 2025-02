Ilrestodelcarlino.it - Brunfranco firma la vittoria della Fos Cvr

Nei campionati di volley sono soltanto 7 su 18 a disposizione, i punti conquistati in Serie B dalle reggiane B. SERIE B. L’Ama San Martino perde in casa del Cus Genova 3 a 1 (25-18 13-25 25-8 25-22) con 15 punti di Ghelfi. I Vigili del Fuoco riposavano. SERIE B1.limpida per la Tirabassi & Vezzali che supera Ripalta 3 a 0 (20, 21, 18); la Giusto Spirito Rubierese perde a Montespertoli 3 a 2 (34-32 19-25 25-23 16-25 15-9) con un primo set infinito. Reggiane a centro classifica. SERIE B2. La Fos Cvr continua nella sua bella marcia che la vede secondaclasse, vincendo a Gradara contro Gabicce per 3 a 1 (25-21 21-25 25-18 25-16) con 23 punti di Martina. Sottotono l’Arbor Interclays che perde a Fermo contro la De Mitri per 3 a 1 (20-25 25-15 25-23 25-21); bene solo il primo set e poi manca il mordente per strappare almeno un punto.