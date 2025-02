Ilgiorno.it - Bresso, cantieri della metrotranvia. Scattano i divieti di sosta per le auto

Avanzano inuova tranvia "Milano-Seregno" e diminuiscono i parcheggi pubblici lungo via Vittorio Veneto. Tra via Confalonieri e via don Minzoni, sul lato est del centrale vialone cittadino, da poche ore è stato, infatti, istituito il divieto diper gliveicoli; ordinanza questa,polizia locale di, che precede la prossima collocazione dei new jersey e delle reti metalliche anche in questo settorelunghezza di poco meno di 250 metri. In poche parole, si allungherà ancora in direzione nord la striscia già esistente delle aree dellezzazioni per la prima fase dei lavorifutura. Nello specifico, i nuoviprenderanno soprattutto lo spazio stradale dei posteggi pubblici da tempo presenti nel tratto tra via Gobetti e via don Minzoni, dove si affaccia la galleria dei negozi di vicinato.