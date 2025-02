Tpi.it - Bressanone, albergo si rifiuta di ospitare leader dell’Afd: “Non è compatibile con noi”. L’ira della destra locale

I gestori di undi, in provincia di Bolzano, si sonoti dinella loro struttura Alexander Gauland, co-fondatore e presidente onorario di Alternative für Deutschland (Afd), partito dell’estrema tedesca.“Siamo una struttura liberale, Alexander Gauland non è piùcon noi. Ci sono molti alberghi belli in Alto Adige”, spiega a Rai Südtirol Elisabeth Heiss, titolare dell’hotel. “Non l’abbiamo cacciato”, specifica: “Ho cercato il dialogo e gli ho suggerito di non venire più, per motivi personali ma anche di fondo”.L’in questione è l’Hotel Elephant, un quattro stelle con 500 anni di storia gestito dalla famiglia Heiss. Hans Heiss, fratello di Elisabeth, è uno storico ex consigliere dei Verdi nella Provincia Autonoma di Bolzano.La vicenda risale allo scorso ottobre, ma il caso è scoppiato solo ora, in seguito alle critiche che si levano dallaaltoatesina, a circa tre settimane dalle elezioni parlamentari tedesche – in programma il prossimo 23 febbraio – in cui l’Afd – partito accusato di tendenze neonaziste – punta a imporsi come seconda forza politica del Paese con una percentuale superiore al 20%.