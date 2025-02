Ilgiorno.it - Brescia, spray al peperoncino all’istituto Sraffa: studentesse intossicate

, 4 febbraio 2025 – Un altro caso dialspruzzato in una scuola di. Questa volta è accadutodi via Comboni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, durante l’intervallo alcunestavano maneggiando una bomboletta in corridoio quando si è disperso lo. E alcune di loro hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola. Subito è scattato l’allarme e i sono intervenuti i soccorritori e una Volante della polizia. Solo lievi i fastidi per le, anche se una di loro è portata in ospedale per controlli.