Quotidiano.net - Borse europee oscillano tra guadagni e perdite con preoccupazioni sui dazi Usa

Leggi su Quotidiano.net

Seduta in altalena per lein Europa mentre leper iUsa mettono in ombra le relazioni positive sugli utili. L'indice Stoxx Europe 600 intorno a metà seduta è invariato, Londra cede lo 0,18%, Parigi guadagna lo 0,29%, Francoforte oscilla sulla parità (+0,05%), Milano gira di nuovo in rialzo dello 0,12%, Madrid guadagna lo 0,8 per cento. A Milano pagano la loro esposizione Prysmian (-2,8%) e Campari (-1,99%). Debole Leonardo (-1,05%) ed Eni (-1,04%).