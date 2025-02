Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Madrid e Milano al top, Ferrari brilla a Piazza Affari

Mercati azionari del Vecchio continente tendenzialmente postivi dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella diche sale dello 0,8%, seguita dache cresce di mezzo punto percentuale. Indello 0,4% il listino di Parigi e dello 0,3% Francoforte, mentre Amsterdam è piatta e Londra cede lo 0,3%. Gli operatori guardano sempre ai dazi Usa che mettono in ombra le trimestrali dagli utili generalmente tonici, con l'euro piatto a quota 1,034 contro il dollaro. Spread tra Btp e Bund calmo attorno ai 110 punti base. Criptovalute generalmente in recupero: il Bitcoin è inattorno al 5%, comunque sotto i 100mila dollari. Sul fronte dell'energia il gas scende del 2,5% a 52,5 euro al Megawattora, con il petrolio in calo di circa tre punti percentuali cercando di tenere la quota psicologica dei 70 dollari al barile.