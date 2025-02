Borse Europa virano tutte in rosso Milano -082% Londra -067%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 feb. (askanews) – Sono rapidamente sfumati i tentativi di stabilizzazione e leggero recupero dellein, dove tornano i cali in un clima di volatilità legato all’incertezza sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Dopo meno di un’ora da inizio seduta Francoforte, che aveva aperto in rialzo, perde lo 0,39%,cala dello 0,67%, Parigi perde lo 0,49%. Alla Borsa di, dove anche in questo caso la seduta era partita con moderati guadagni, l’indice Ftse-Mib perde lo 0,82%. Nel fine settimana l’amministrazione Usa ha varato pesanti dazi su Messico, Canada e altri Paesi. Successivamente il presidente Donald Trump ha avvertito che misure simili sull’sarebbero arrivate “molto presto”. Subito dopo lo stesso Trump ha concordato un mese di tregua sia con il Canada che con il Messico mentre verranno condotte trattative.