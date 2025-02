Donnapop.it - Boom! Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo, ma non subito: ecco la voce assurda che circola

Leggi su Donnapop.it

In che sensovuoledal Festival di? Dopo il ritiro di Emis Killa, Carlo Conti dovrà affrontare anche questa?Come sappiamo, il cantante di Parole di Ghiaccio ha deciso didalla competizione a causa della sua vicenda giudiziaria. Ora, però, emerge un altro dettaglio; qualcuno vocifera che anche l’ex marito di Chiara Ferragnidecidere di dire addio al Festival di, ma se non.E quando? Ma soprattutto: perché? A mettere in giro queste voci è stata Rossella Erra, ospite de La Volta Buona. Cosa ha detto il volto di Ballando con le Stelle?le sue parole: “Stando un’altrain questi giorni e riguarda. Sì, qualcuno dice chefare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa,non continuare“.