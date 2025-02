Quifinanza.it - Bonus matrimonio 2025, tutte le agevolazioni per chi si sposa

Leggi su Quifinanza.it

Per le coppie che intendono affrontare il grande passo delnelci sono dei, o per meglio dire delle, che possono essere sfruttati in via indiretta. In passato, nel 2022 per l’esattezza, era stata avanzata l’ipotesi di unper chi decideva dirsi in chiesa, ma la concessione di questo incentivo di 4mila euro per chi celebrava il rito religioso era stata accantonata per via delle moltissime polemiche che ne erano derivate. Partendo da questi presupposti, cerchiamo di capire quali sono lee iattivi nelsui quali le coppie che intendonorsi possono contare., il congedo dell’InpsTra le poche certezze in tema dirivolte a chi si, neltroviamo il congedo matrimoniale straordinario concesso dall’Inps.