Quotidiano.net - Bonus mamme lavoratrici, le novità con la manovra 2025: per chi ha ‘solo’ 2 figli niente più decontribuzione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraiopiùcon meno di 3. E’ questa laintrodotta con lae di cui l’Inps ha fornito i dettagli, precisando la portata applicativa della. Nello specifico, - spiega - la legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000 euro annui, in favore dellemadri di tre o più, fino al compimento del diciottesimo anno di età delo più piccolo. L'esonero è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è applicabile solo allecon contratto dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. In via sperimentale, per il solo anno 2024, tale esonero è stato esteso anche allemadri di due, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età delo più piccolo.