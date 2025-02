Lanotiziagiornale.it - Bonus cultura, il flop delle destre: le nuove misure per i 18enni sono un completo fallimento

Si potrebbe dire che era unannunciato, ma ancora una volta a confermarloi numeri: il nuovo, voluto dal governo Meloni per sostituire il18app, è un. Il primo annodueche hanno sostituito quella unica che esisteva precedentemente dimostrano come la platea si sia ridotta e come gli incassi per il settore siano addirittura dimezzati.Dal18App nel 2024 si è passati a due: la Carta Giovani e la Carta del Merito. Ilera nato nel 2016 e consisteva in unda 500 euro per i neo-. Nel tempostate ampliate le categorie di spesa: a libri, cinema, teatri e musei siaggiunti anche corsi di musica, di lingue, abbonamenti a periodici e quotidiani.Poi la manovra 2023 del governo Meloni ha abolito ile l’ha rimpiazzato con le duecarte: la Carta Giovani per icon Isee sotto i 35mila euro e la Carta del Merito per iche hanno superato la maturità con 100 di voto.