Boncompagni in Sardegna con Nest Zerosei

L’aretino Samueleinper un progetto di studio e sperimentazione teatrale rivolto alla primissima infanzia. L’attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse è partito alla volta di Cagliari dove, fino a venerdì 7 febbraio, proporrà un ciclo di laboratori e spettacoli finalizzati ad approfondire il suo impegno nella relazione con la prima infanzia, creando contesti di dialogo e confronto attraverso attività mirate ad avvalorare l’importanza della narrazione e a proseguire il percorso di ricerca artistica. A ospitare l’iniziativa sarà il, il primo centro integrato in Italia gestito da un’istituzione culturale (Teatro) che promuove residenze d’artista per sviluppare nuove metodologie pedagogiche per piccolissimi spettatori e che unisce asilo nido e scuola dell’infanzia con un’offerta educativa e didattica improntata sull’utilizzo degli strumenti espressivi, conoscitivi e relazionali del teatro.