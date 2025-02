Quotidiano.net - Bomba in un residence di Mosca. Ucciso un altro fedelissimo di Putin

di Marta OttavianiROMAL’intelligence ucraina mette a segno uncolpo, dimostrando una capacità di azione che manca sul campo di battaglia. Questa volta, la campana della morte è suonata per Armen Sarkisian, di origine armena e sulla lista nera di Kiev da oltre 10 anni. Il mercenario è morto ieri mattina alla periferia nord-ovest di, nel complesso residenziale di lusso Alye Parusa, un grattacielo di 29 piani dove Sarkisian viveva. La vittima stava uscendo con le sue due guardie del corpo per dirigersi al parcheggio, quando un ordigno potentissimo è deflagrato nella hall. Armen è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nulla da fare per uno dei due soldati addetti alla sua sicurezza, l’è gravissimo. L’agenzia di Stato Tass ha puntato subito il dito contro Kiev, specificando che, secondo le prime indagini, lapotrebbe essere entrata nello stabile nascosta in un pacco consegnato da un corriere, ma, vista la perfetta sincronizzazione dell’attacco con l’orario di uscita dell’uomo, potrebbe essere stato azionato da remoto.