Lanazione.it - Bomba d’aereo da 500 libbre, scattano le operazioni di rimozione all’Argentario

Leggi su Lanazione.it

Argentario (Grosseto), 4 febbraio 2025 –die brillamento nella giornata di mercoledì di unadi aereo della Seconda guerra mondiale da 500(circa 227 chili) di fabbricazione inglese rinvenuta a Porto Santo Stefano in via Panoramica, all'interno di una proprietà privata isolata e, al momento, disabitata. Le attività di bonifica, che cominceranno alle 8, sono affidate agli artificieri del 2° Reggimento Genio pontieri di Piacenza. L'ordigno sarà poi trasportato fino alla cava di Marsiliana nel comune di Manciano con un autocarro militare, seguito dai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Qui sarà fatto brillare. Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha adottato un'ordinanza dove sono indicate le misure di sicurezza, a partire dalla delimitazione di una zona rossa dal punto di rinvenimento dell'ordigno (raggio di 200 metri circa), che coinvolge anche lo specchio d'acqua di Cala Grande, interdetto alla navigazione con apposita ordinanza emessa dall'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.