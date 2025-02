Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il questore vieta la marcia neofascista

, 4 febbraio 2025 – La ‘per la sicurezza contro il degrado’ organizzata e pubblicizzata sui social dal neonato e semisconosciuto movimentoRivoluzione Nazionale, non si farà. L’hata ilAntonio Sbordone e la decisione è stata notificata al referente del movimento, che sul canale Telegram aveva già iniziato a raccogliere – ad onor del vero, molto poche – adesioni all’iniziativa. Il ragazzo, minorenne, è stato convocato negli uffici della Digos, dove gli è stato comunicato il divieto. A seguito del quale, sul sito del movimento, ha informato i suoi ‘seguaci’ che l’evento – di cui non era mai stata data comunicazione in Questura – era stato annullato. Il divieto disposto dalè motivato da ragioni di sicurezza e ordine pubblico, visto che l’annunciata ‘ronda’ che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio di sabato 15 in stazione, aveva già richiamato l’attenzione di collettivi antagonisti e realtà antifasciste, pronti a scendere in piazza per contestare il corteo.