Ilrestodelcarlino.it - Bologna, baby gang in via Riva Reno: aggredito da 10 ragazzini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 – Violenti. Incontenibili. E senza il minimo senso della gravità delle proprie azioni. Il ritratto è crudo, ma fedele alle cronache bolognesi, che ogni giorno raccontano di un malcapitato (o più) rimasto vittima di bande di giovanissimi e rapaci rapinatori. L’ultimo episodio risale a sabato sera e vede come teatro della violenza via. Qui, intorno alla mezzanotte e mezza, un ragazzo di 25 anni è stato accerchiato da una decina di giovanissimi, descritti come ‘maranza’. Quattro o cinque deihanno iniziato a colpirlo, mentre gli altri guardavano, con calci e pugni, nel tentativo, probabilmente, di derubarlo: non ci sono riusciti perché nella strada stavano passando delle altre persone che, assistito alla scena, hanno chiamato i carabinieri. Intuito che stavano per arre le forze dell’ordine, ise la sono quindi data a gambe, lasciando il venticinquenne in strada stordito e spaventato.