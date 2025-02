Perugiatoday.it - Bollo auto non pagato, la sospensione dovuta al Covid interrompe la prescrizione: condannato a pagare

Cartella esattoriale per ilnon, ma il cittadino fa ricorso nella certezza che il tutto sia prescritto in quanto notificato oltre il termine dei tre anni. Davanti al giudice tributario la brutta sorpresa: non aveva considerato il termine didovuto all’emergenza sanitaria.