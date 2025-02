Thesocialpost.it - Bollette luce, in 11 milioni potranno avere uno sconto di 113 euro: come chiederlo

La bolletta dell’energia elettrica potrà finalmente ridursi per i consumatori più fragili,over 75, persone con disabilità o in difficoltà economica. L’Autorità Arera ha definito le modalità per consentire a queste categorie di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG), che garantisce unoautomatico di 113annui. Il provvedimento riguarda circa 11,4di utenti, sia nel mercato tutelato che in quello libero, e offre la possibilità di passare al servizio STG entro il 30 giugno 2025. Prima si presenta la richiesta, prima avverrà il passaggio: chi si muove in questi giorni vedrà l’attivazione già a marzo.Per effettuare la richiesta, i consumatori vulnerabili devono contattare l’operatore che gestisce il Servizio a Tutele Graduali nella propria zona. Secondo quanto indicato da Arera, gli esercenti del STG avranno tempo fino al 20 febbraio 2025 per pubblicare, nelle loro home page, le modalità per effettuare la richiesta, che deve essere possibile tramite telefono, sportello fisico e canale digitale.