Bollette dell’acqua più care, dal 2016 al 2024 le tariffe sono cresciute del 40%

Negli ultimi otto anni, lein Italia hanno subito un incremento costante, con un aumento complessivo del 40% tra ile il. Il dato emerge dal “XVI Rapporto Nazionale sulleidriche”, realizzato da Federconsumatori in collaborazione con la Fondazione Isscon. L’analisi evidenzia forti disparità tra le città italiane e un sistema idrico caratterizzato da costi in crescita, sprechi e frammentazione della gestione.Secondo lo studio, il rincaro più alto si registra a Potenza (+72%), mentre l’unica città in cui lediminuite è Trento (-2%). A pesare sull’aumento dellecidiversi fattori, tra cui la dispersione idrica, la frammentazione dei gestori e l’assenza di un piano strategico nazionale.idriche: i dati di FederconsumatoriIl “XVI Rapporto Nazionale sulleidriche” ha analizzato il costoin tutti i capoluoghi di regione italiani, prendendo in considerazione una famiglia tipo composta da tre persone con un consumo medio annuo di 150 o 182 metri cubi.