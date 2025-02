Thesocialpost.it - Bollette, 11 milioni di utenti potranno avere uno sconto di 113 Euro: i requisiti e come richiederlo

Lestanno diventando sempre più un incubo per gli italiani. Per fortuna, però, almeno 11dipossonounodi 113l’anno su quelle della luce. L’Autorità Arera ha infatti pubblicato le modalità per permettere il passaggio alle Tutele Graduali (che dà automaticamente lo) sia per chi è nella Maggior Tutela sia per chi è nel mercato libero. Chi possiede i, potrà chiedere entro il 30 giugno prossimo di accedere al più conveniente servizio elettrico a Tutele Graduali (Stg). E prima lo si fa e prima avverrà il passaggio: per chi lo fa in questi giorni il passaggio avverrà a marzo, più avanti si va e più tardi si avrà accesso al Servizio a tutele graduali. La modalità prevede l’invio della richiesta all’operatore che gestisce il Servizio a tutele graduali.