Bogotà | la spiegazione del finale del film Netflix

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldel, il thriller sudcoreano diretto da Seong-je Kim e disponibile sulla piattaforma, è ambientato negli anni Novanta, mentre la Corea del Sud affronta una crisi finanziaria. Durante questo periodo molti individui decidono di lasciare il Paese per trovare una vita migliore all’estero. Tra questi ci sono Kook-hee e la sua famiglia, che si trasferiscono ae questo è il loro viaggio alla ricerca di una vita migliore. Sebbene le cose non vadano sempre come si aspettano, Kook-hee è determinato a cambiare la sua vita e a raggiungere le alte sfere della città con la sua forza e la sua volontà.LEGGI ANCHE:coreani: i 16 migliori titoli da vedere suLadeldiIlsegue Kook-hee mentre con la sua famiglia si trasferisce adopo la crisi finanziaria della Corea del Sud nel 1990.