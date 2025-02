Quotidiano.net - Bob Marley 80. Polvere, povertà e sogni. La leggenda del reggae col cuore in Giamaica

di Andrea Spinelli KINGSTON () La foto rubata nel giugno 1980 all’euforia sudata degli ottantamila di San Siro (o centomila come riportavano trionfalmente i titoli di giornale) è usurata. Troppe dita sono passate su quel ritaglio che ingiallisce accanto alle altre decine incollate sul muro della casa-museo di Boba Kingston. È la parete dedicata al tour di Uprising, l’ultimo portato neldi Babilonia dell’eroe coi dreadlocks nonostante il peso sull’anima di quel melanoma acrale che da tre anni non gli dava pace e che meno di un anno dopo quel trionfo italiano l’avrebbe strappato per sempre alla devozione dei fan. Oltre la soglia della stanza, l’amaca su cui il re deltrascorreva i suoi momenti di relax ondeggia mesta davanti a finestre che si aprono un angolo di Jamaica rubato al tempo.