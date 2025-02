Quotidiano.net - BNL (BNP Paribas) Raddoppia l'Utile Pre Tasse nel Quarto Trimestre a 202 Milioni di Euro

Leggi su Quotidiano.net

BNL (gruppo BNP) chiude ildell'annondo l'prea 202di. E' quanto si legge nel comunicato sui conti del gruppo secondo cui i depositi hanno visto una crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Gli impieghi sono scesi del 2,9%. La raccolta indiretta (assicurazioni vita, fondi comuni e risparmio amministrato) registra un rialzo del 6,2% mentre la raccolta netta nel Private Banking si attesta a 1,9 miliardi nel 2024. Il margine di interesse è in aumento del 2,5% grazie alla crescita dei margini sui depositi e al contributo positivo degli impieghi a breve termine. I costi operativi pari a 461, sono in calo dello 0,9% per le azioni di contenimento delle spese. L'"effetto forbice", segnala la banca, è positivo, pari a 3,7 punti percentuali.