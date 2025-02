Game-experience.it - Bloodborne Remake, proseguono i rumor dopo la rimozione chiesta da Sony di un video del “Demake”

Leggi su Game-experience.it

I recenti interventi dinel proteggere l’IP distanno alimentando ipotesi sull’esistenza di un possibiledel celebre gioco di FromSoftware.Difatti come segnalato da IGN,ladella patch a 60 fps creata dal modder Lance McDonald, è arrivata anche la ridi eliminazione di unlegato alPSX, un progetto fanmade che ripropone il gioco in uno stile grafico ispirato alla prima PlayStation.La rapidità e la coincidenza di questi interventi stanno facendo crescere il sospetto chepossa avere in cantiere una nuova versione del gioco, andando in questo modo ad accontentare una nutrita fetta di pubblico che non vede l’ora di gettarsi nuovamente a capofitto tra le strade di Yharnam.Spiegando nel dettaglio, la primariguarda la patch sviluppata da McDonald, che migliorava la fluidità diportandolo a 60 fps.