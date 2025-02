Formiche.net - Blindati del futuro. Test, consegne e programma del nuovo Lynx KF-41

Leggi su Formiche.net

Un passo cruciale per ildelle forze corazzate italiane. Presso il Poligono di Nettuno, ner pressi di Roma, l’Esercito italiano ha presentato le sue valutazioni preliminari delveicolo cingolato da combattimento per la fanteriaKF-41. Il mezzo, sviluppato nell’ambito delA2CS (Army armored combat system), ha completato una serie dioperativi presso il Centro polifunzionale di sperimentazione dell’esercito (Cepolispe) di Montelibretti, propedeutici aldi ammodernamento della componente blindata e corazzata delle forze di terra del nostro Paese. Un’iniziativa ambiziosa per la quale sono stati stanziati 16 miliardi di euro.L’evento ha visto la partecipazione di Leonardo e Rheinmetall, partner strategici nella realizzazione non solo deidella famiglia A2CS, ma anche dello sviluppo delcarro armato di prossima generazione.