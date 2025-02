Nerdpool.it - Black Panther 3: Perché la Marvel Deve Assolutamente Recastare T’Challa nel MCU

L’Universo Cinematografico(MCU) ha introdotto al pubblico molti supereroi straordinari, alcuni dei quali hanno impiegato tempo per emergere, mentre altri sono stati un successo immediato. Chadwick Boseman nei panni diappartiene decisamente alla seconda categoria. Fin dalla sua prima apparizione in Captain America: Civil War, era chiaro che il suosarebbe diventato un personaggio di punta. Il filmdel 2018 ha rafforzato il suo status, superando il miliardo di dollari al botteghino e ottenendo una storica nomination come Miglior Film agli Oscar 2019, il primo film deiStudios a ricevere questo onore.Tuttavia, la tragica morte di Chadwick Boseman nel 2020 a causa di un cancro al colon ha sconvolto i piani della. La decisione della casa di produzione di nonil personaggio ha diviso i fan, con molti che ritengono che il ruolo debba rimanere suo per sempre.