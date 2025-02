Tg24.sky.it - BIT Milano 2025, programma ed eventi: le novità della Borsa Internazionale del Turismo

si prepara ad accogliere una manifestazionedi settore tra le più importanti in Europa del mondo del. Con proposte nuove e adeguate alle esigenze di un mercato turistico in continua evoluzione. Per rispondere alla domanda: qualeci aspetta in termini di viaggi e vacanze? Dalle anteprime che si potranno scoprire a BIT, a fiera– Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio prossimi, quello appena cominciato si preannuncia come un anno straordinario per vivere viaggi all’insegna del benessere, delle esperienze uniche esostenibilità. Il biglietto per accedere alla manifestazione può essere acquistato online sul sito BIT. Oltre mille espositoriQuella del, secondo gli organizzatori, si preannuncia come una delle edizioni più internazional degli ultimi anni, con la partecipazione di oltre mille espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia.