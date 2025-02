Inter-news.it - Bisseck rivela: «Nagelsmann mi ha contattato. Spero in un invito!»

Dal presente e il futuro all’Inter a quello con la Nazionale tedesca: Aurelracconta le sue ambizioni future in un’intervista rilasciata a Sky Sport deutschland.CONTATTI – Yann Aureldi aver avuto dei contatti con l’allenatore della nazionale Julian: «Non è che abbiamo una comunicazione WhatsApp in corso. No, ho avuto una conversazione con lui a novembre. Da allora non ci siamo più parlati. Ma non è qualcosa che mi aspetto. Non mi aspetto che sia l’allenatore della nazionale a chiedermelo personalmente. Ero estremamente felice e ho visto come un grande segno di rispetto il fatto che mi abbia».e l’ambizione di esordire con la GermaniaTOCCA A ME – Yann Aurelprosegue, sulla possibilità di approdare nella Prima Squadra della Germania: «di rimanere sotto i riflettori.