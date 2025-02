Internews24.com - Bisseck Inter, la rivelazione: «Pensiero di ritirarmi? Si, ecco quando l’ho avuto…»

di Redazione, la: «di? Si,avuto.» Le parole del difensore nerazzurro sul suo passatovistato dai microfoni di Sky Sport Deutschland, Yann, difensore dell‘, ha parlato cosi del suodi ritirarsi in passato.PENSIERI DI RITIRO– «Sì, li ho avuti. Avevo già un piano ben ponderato, quello di trasferirmi a Berlino con un amico. Per studiare qualcosa, condividere un appartamento. Mi vedevo già lì (ride, ndr). Fortunatamente, le cose sono andate diversamente. Il mio amico ora è felice, però. Sono felice per lui che abbia preso la sua strada – e sono felice per la mia. La cosa più importante è che siamo entrambi soddisfatti. Ho sempre voluto studiare medicina. Sono sicuro che avrei trovato qualcosa. Ma guardandomi indietro, sono molto, molto felice di non dover fare esami, ma di poter giocare a calcio davanti a 70.