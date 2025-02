Calcionews24.com - Bisseck entusiasta: «Inter, ho i brividi quando vesto la tua maglia. In Italia vengono fatte distinzioni su quell’aspetto»

Leggi su Calcionews24.com

, giocatore dell’, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: «Sono felicissimo qui all’, resterò per sempre se sarà la scelta migliore per me!» In una lungavista rilasciata a Sky Sport Deutschland, Yann, difensore dell’, si è voluto raccontare tra retroscena, entusiasmo e obiettivi personali. PROSPETTIVE DI CARRIERA– «Se a un certo punto in futuro sarà la .