Bisseck e il sogno Germania | Sto aspettando all’Inter ho una speranza

di Redazionesi è espresso suldi arrivare a vestire la maglia della: le dichiarazioni del difensore tedescoha parlato a Sky Sport Deutschland, soffermandosi sulla possibilità di arrivare a far parte della. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter.LE PAROLE – «Non è che ho una comunicazione WhatsApp in corso con il ct Nagelsmann,ho avuto una conversazione con lui a novembre. Da allora non ci siamo più parlati, ma non mi aspetto che sia lui a chiedermelo personalmente. Ero estremamente felice e ho visto il fatto che mi abbia contattato come segno di grande rispetto. Spero di rimanere sotto i riflettori. Credo di stare andando abbastanza bene. Mi sono infortunato di recente, ma sono sicuro che avrò i miei minuti a febbraio e inizio marzo. E poi tocca a me, dovrà dimostrare di cosa sono capace e sperare che l’allenatore della nazionale se ne accorga.