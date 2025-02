Inter-news.it - Bisseck: «All’Inter un privilegio. Ho i brividi a San Siro. Futuro? Qui felice!»

Yann Aurelsi apre in una lunga intervista, che tocca alcuni momenti essenziali della sua carriera. Qui il difensore confessa il suo entusiasmo per il momento che sta vivendo.SAN– Yann Aurel, intervistato da Sky Sport, si lascia andare a una serie di rivelazioni. Sull’Inter e suldi giocare a Sanil difensore tedesco dichiara: «Mi vengono iogni volta che gioco in questo stadio. Non ho mai giocato in uno stadio migliore in vita mia. Non c’è niente di meglio che avere i tifosi che cantano il tuo nome. I nostri tifosi sono fantastici. La gente è davvero entusiasta. Non solo il giorno della partita. Spesso vengo riconosciuto per strada. La gente è molto rispettosa»., dall’arrivoal: ecco cosa prevede il giovane difensoreL’ARRIVO – Sul suo arrivo, Yann Aurelracconta: «Non sapevo che i nuovi arrivi fossero così seguiti.