Napolitoday.it - Bimbo scappa dall'asilo per tornare a casa: salvato in strada dai negozianti

Paura in undi Melito di Napoli questa mattina. Come segnala il deputato Francesco Emilio Borrelli un bambino avrebbe eluso la sorveglianza riuscendo are'istituto scolastico che frequenta per. Fortunatamente alcuni commercianti di zona che lo hanno riconosciuto.