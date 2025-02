Juventusnews24.com - Biglietti Juve PSV, da oggi al via la vendita libera dei tagliandi: dettagli e info utili per il playoff di Champions League

di RedazionentusNews24PSV, davia alla alladeiper ildiper l’acquistoIn casasi pensa anche alla doppia sfida con il PSV, valida per idi. L’andata si disputerà in casa bianconera martedì 11 febbraio: al vialadeiper quella gara, come comunicato dal club.PSV – Per proseguire il cammino in Europa, lantus dovrà affrontare la fase di Play-off della UEFA.I bianconeri se la vedranno con il PSV Eindhoven – già affrontato nella prima fase della competizione –, ma in questo specifico caso sarà una doppia sfida a eliminazione diretta a decretare quale delle due squadre si qualificherà agli ottavi di finale.