Bici lanciata dai Murazzi, il padre di Mauro Glorioso rimasto sulla sedia a rotelle farà causa al Comune di Torino

Leggi su Open.online

Dopo la condanna in appello a 16 anni di reclusione per tentato omicidio inflitta a Victor Ulinici, l’unico maggiorenne dei cinque imputati per il lancio dellacletta elettrica che ha colpito e gravemente ferito, la famiglia dello studente palermitano annuncia chealdi. A renderlo noto è ildi, Giuseppe, al Tgr, che ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale accusata di non aver fatto abbastanza per mettere in sicurezza la zona dei. «Era un luogo già noto aldi essere una zona a rischio. Erano previsti piani di intervento di messa in sicurezza. Se fossero stati messi in atto oggi,non si troverebbe nelle condizioni in cui si trova», ha dichiarato ildel giovane., 23 anni, ègravemente ferito dopo essere stato colpito dallaclettadaidinella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2022.