Bici giù dai Murazzi Ulinici condannato a 16 anni

La Corte d’Appello di Torino haa 16di carcere Victor, accusato di aver lanciato laelettrica dalla balconata deisul Lungo Po a Torino ferendo gravemente lo studente palermitano Mauro Glorioso, nel gennaio del 2023. All’imputato maggiorenne non sono state concesse le attenuanti generiche, come ordinato dalla Cassazione che aveva chiesto di rivedere la pena a 10e 8 mesi inflitta nel processo di primo grado svolto con rito abbreviato.Legale Glorioso ‘pena dura ma difficile gioire’ “E’ veramente difficile, in un processo con delle conseguenze così tragiche, gioire per la condanna di una pena effettivamente dura ma che rispecchia la gravità del fatto, perché la concessione delle attenuanti generiche nella precedente sentenza era state ritenute dalla Corte di Cassazione non adeguatamente motivate, era solo la giovane età”.