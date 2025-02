Lettera43.it - Bici giù dai Murazzi di Torino, 16 anni all’imputato maggiorenne

Victor Ulinici, unico imputatoper il caso del lancio dellasul lungofiume deidiche ferì in maniera gravissima, nel gennaio del 2023, lo studente palermitano Mauro Glorioso, è stato condannato in appello a 16di carcere. A Ulinici, che non farà ricorso, non sono state concesse le attenuanti generiche così come aveva ordinato la Cassazione, annullando la precedente sentenza di condanna a 10e 8 mesi, arrivata con rito abbreviato.Glorioso è rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dallalungo il PoNel corso dei processi precedenti Ulinici aveva espresso il suo dispiacere per le conseguenze del gesto: Glorioso è rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dallalanciata dai. «In una vicenda che ha avuto conseguenze così drammatiche è difficile gioire per una pena tanto alta inflitta a un ragazzo di questa età, che tuttavia rispecchia la gravità del fatto e delle conseguenze», ha dichiarato l’avvocata di parte civile Simona Grabbi, commentando la condanna a 16di carcere inflitta dalla Corte di Appello di