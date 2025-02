Lapresse.it - Bici giù dai Murazzi a Torino, che cosa è successo: il fatto, gli arresti, i processi

La Corte d’Appello diha condannato il 4 febbraio a 16 anni di carcere Victor Ulinici, accusato di aver lanciato laelettrica dalla balconata deisul Lungo Po aferendo gravemente lo studente Mauro Glorioso, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio del 2023, insieme ad altri giovani, alcuni minorenni e altri maggiorenni. Il gruppo era composto da cinque persone: tre minori, Victor Ulinici e Sara Cherici.Chequella notte aiDurante la notte un gruppo di ragazzi si trovava ai, una delle zone della movida torinese lungo il Po. A un certo punto, raccontano tutti che, senza pensare alle conseguenze del loro gesto, hanno deciso di prendere unaelettrica e lanciarla giù dalla balconata dei.Nel gruppo ci sono stati ruoli diversi: c’è chi ha lanciato materialmente lacletta, chi si trovava dall’altra parte della strada e dice di non aver quasi vistoaccadeva (è questo il caso di Sara Cherici, che non ha toccato lacletta e ha sempre negato di aver condiviso l’idea: tutti però sono scappati insieme poco dopo il, e non hanno immediatamente denunciato.