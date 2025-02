Bubinoblog - BIANCA GUACCERO: “TORNO A SANREMO E SOGNO UN MIO VARIETÀ COME MILLELUCI”

è tornata sulla cresta dell’onda grazie a Ballando con le Stelle dove ha alzato la coppa e trovato l’amore in Giovanni Pernice. Orae forse uno show tutto suo.“Tornare aè bellissimo. E’rivivere la magia di quando avevo 27 anni, ma con la maturità di oggi”, confessa la showgirl a Le Frecce dove svela che Ballando ha sbloccato tante paure.“Sembrava che certe cose non si realizzassero, mi sentivo ferma nello stesso punto, non riuscivo ad essere chi volevo essere”, sottolineache ora non deve “chiedere più il permesso per esistere”.Lo show di Milly Carlucci le ha riaperto le porte di Rai1: Dalla Strada al Palco con Nek, Conti l’ha voluta a PrimaFestival, la striscia che introduce il pubblico a, e c’è unprofessionale.Ho ildi scrivere e creare unsulla scia di Fantastico,, Canzonissima.